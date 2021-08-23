РИАМО - 23 авг. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о закрытии купального сезона в Москве и Подмосковье. Температура воды в Москве-реке снизилась до +20 градусов и уже не повысится, передает ТАСС.

«Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился», - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в столицу еще может заглянуть тепло в конце этой рабочей недели, но воду это уже не прогреет. Напротив, она продолжит активно охлаждаться, поскольку ночью фиксируются низкие температуры.

В понедельник и вторник температурный фон в Москве составит 19-21 градус тепла, затем столбики термометров снизятся до 17-20 градусов тепла. В пятницу и субботу возможно потепление до +25 градусов.