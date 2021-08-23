РИАМО - 23 авг. С мая этого года более 900 ординаторов смогли проверить свои знания и пройти первичную специализированную аккредитацию в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С начала работы в центре успели принять уже несколько потоков молодых специалистов — аккредитацию успешно прошли более 900 ординаторов», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В центре можно пройти первичную аккредитацию по 88 специальностям, среди которых психиатрия, хирургия, акушерство и другие.

Ординаторы проходят тестирование на компьютере, отрабатывают практические навыки на симуляционном оборудовании и решают ситуационные задачи. Всего в центре действуют свыше 1,1 тыс. единиц симуляторов и другого современного оборудования. Кроме того, молодые специалисты могут бесплатно сдать пробный экзамен.