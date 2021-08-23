РИАМО - 23 авг. Станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии столичной подземки снова открылась для пассажиров. В период временного закрытия на ней строили переход на будущую станцию Большого кольца, сообщает пресс-служба московского метро.
В настоящее время станция «Проспект Вернадского» работает в штатном режиме. Работы по строительству пересадки на одноименную станцию БКЛ близки к завершению.
Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыли 17 июля. До понедельника «Проспект Вернадского» оставался единственной станцией данного участка, закрытой для пассажиров.
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