РИАМО - 23 авг. Станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии столичной подземки снова открылась для пассажиров. В период временного закрытия на ней строили переход на будущую станцию Большого кольца, сообщает пресс-служба московского метро.

В настоящее время станция «Проспект Вернадского» работает в штатном режиме. Работы по строительству пересадки на одноименную станцию БКЛ близки к завершению.

Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыли 17 июля. До понедельника «Проспект Вернадского» оставался единственной станцией данного участка, закрытой для пассажиров.

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