РИАМО - 23 авг. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 3 балла из 10 возможных, вечером пробки могут составить 7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время затруднено движение транспорта на Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно едут проспект Маршала Жукова, Кутузовский проспект и Волоколамское шоссе.

На образование пробок могут повлиять дорожные работы. Их проводят на 31 и 53 км МКАД, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, а также проспекте Мира.