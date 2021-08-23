РИАМО - 23 авг. На сегодняшний день уровень безработицы в столице составляет 0,55%, что является наименьшим показателем с апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2021 году работу нашли почти 60 тыс. человек. Число безработных в столице составляет порядка 40 тыс. С апреля 2020 года по июль 2021 года больше всего людей трудоустроились в сферах торговли, строительства, здравоохранения и разработки программного обеспечения.

По данным за июль 2021 года уровень напряженности на рынке квалифицированного труда сократился на 32% по сравнению с показателями двухлетней давности и на 51% - по сравнению с июлем 2020 года.

При этом, за последний год количество доступных вакансий в городе увеличилось на 79%. В материале отмечается, что на сегодняшний день рынок вакансий в столице восстановился. Их число почти в 2,5 раза превышает показатели до пандемии.

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