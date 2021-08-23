РИАМО - 23 авг. Предстоящим днем в Московском регионе при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха может составить до +21 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве ожидается от +19 до +21 градуса, по Московской области - от +16 до +21 градуса. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Как отметили синоптики, в столичном регионе сохраняется комфортная погода. Содержание кислорода в воздухе оптимальное. Однако рост атмосферного давления может спровоцировать недомогание у людей с заболеваниями сердца и сосудов.