РИАМО - 22 авг. В районе дома 30 на Тверской улице в Москве машина сбила пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На месте аварии работают столичные оперативные службы. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Перекрыты левые ряды улицы в сторону центра города и в сторону области.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе аварии образовался затор длиной около 500 м.