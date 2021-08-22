РИАМО - 22 авг. Вечером в воскресенье в столичных аэропортах задержаны и отменены 48 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 7 рейсов задержаны, 2 отменены. В Домодедове 15 рейсов задержаны, 6 отменены. В Шереметьеве задержали и отменили по 9 рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.