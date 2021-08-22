РИАМО - 22 авг. На стадионе им. Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах завершился розыгрыш третьего открытого турнира по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем турнира стала московская команда «Строгино». В финале столичные футболисты выиграли у ФК «Родина» (Москва) со счетом 2:0.

В матче за третье место играли ФК «Нижний Новгород» и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Основное время встречи закончилась со счетом 0:0, а в серии пенальти победили футболисты из нижнего Новгорода.

«Футбол в Подмосковье любят, в него играют как дети, так и взрослые. Завершился третий розыгрыш «Кубка Игоря Акинфеева». К сожалению, пандемия не позволила провести турнир в том формате, в котором мы хотели», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что в 2022 году Подмосковье планирует пригласить на турнир юных футболистов из других стран.