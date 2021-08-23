РИАМО - 23 авг. Завершены работы по благоустройству территории рядом со станциями метрополитена «Динамо» и «Петровский парк», там появились лавочки, велопарковки и информационные стелы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы выполнены на Московской аллее и площади у метро «Динамо», в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать», - отметил заммэра.

По его словам, в ходе работ специалисты убрали воздушные кабельные линии под землю, их общая протяженность составила 7,8 тыс. м. Также при благоустройстве были обновлены проезжая часть и тротуары, а еще на дорожки около парка положили бетонную плитку, на пешеходную зону - гранитную.

«До начала работ территория Московской аллеи и площадь у метро были плохо освещены, теперь там появилось более 70 новых фонарей и уличных торшеров», - добавил Петр Бирюков.

Он уточнил, что в фонари поставлены лампы с теплым светом, также у них высокий класс энергоэффективности.

На территории в районе станций метро были установлены лавочки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться горожанам и гостям мегаполиса.

Для любителей велосипедных прогулок на данной территории созданы 7 велопарковок.​