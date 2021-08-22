РИАМО - 22 авг. В районе дома 12 по Дубнинской улице в столице автомобиль сбил ребенка, который переезжал дорогу на самокате, инцидент случился на пешеходном переходе, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, ребенок пострадал в данном ДТП.

На месте дорожной аварии работают городские службы.

Водителей попросили снижать скорость перед пешеходными переходами. А пешеходам рекомендовали быть очень внимательными, когда они переходят дорогу.