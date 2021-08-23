РИАМО - 23 авг. С понедельника для посетителей закрывается Московский планетарий, там проведут модернизацию Большого Звездного зала, сообщает пресс-служба учреждения.

На работы будет затрачено порядка 1 месяца. В рамках модернизации в учреждении до современного уровня доведут проекционное оборудование и его программную часть.

«Наша задача - использовать в работе инновационные решения, чтобы и дальше радовать наших зрителей эффектом полного погружения, увлекать наукой, а также оставаться лидером по посещаемости, принимая около миллиона посетителей в год», - уточнил гендиректор планетария Виталий Тимофеев.

В рамках работ также будет обновлено ПО для загрузки, производства, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ.

После модернизации специалисты планетария смогут собирать для видеоролика сцены, которые визуализируют различные явления, и воспроизводить их без создания отдельных видео. Такой подход очень упростит работу над составлением контента.

Кроме того, специалисты обновят серверную систему Большого Звездного зала. В нее добавят проекторы, что повысит общую и цветовую яркость изображения, а также повысит разрешение полнокупольной системы.

Дата открытия планетария после работ по модернизации будет объявлена дополнительно.​