РИАМО - 23 авг. Церемония открытия Международного военно‑технического форума «Армия‑2021» и Армейских международных игр состоится на главной сцене конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье в понедельник, сообщается на сайте форума.

В ней примут участие представители руководящего состава министерства обороны РФ, главы оборонных ведомств, начальники генеральных (главных) штабов и замминистров обороны вооруженных сил других государств.

Выставочные экспозиции можно будет увидеть в павильонах и на открытых площадках центра «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома Кубинка. Их общая площадь составит более 330 тыс. кв. м. В рамках года науки и технологий в стране на форуме представят несколько новинок.

В частности, на форуме будет работать экспозиция «Арктика», на которой продемонстрируют возможности образцов военной техники при работе в зоне вечной мерзлоты. Выставку оформят в виде элемента арктической станции, которая находится на острове Земля Александры. Таким образом, она станет одним из уникальных мест форума.

Массовое посещения мероприятий форума будет возможно с 26 по 28 августа. Гости должны соблюдать соцдистанцию в 1,5 м, а также носить маски. При входе на мероприятие всем посетителям будут измерять температуру тела.