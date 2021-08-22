РИАМО - 22 авг. Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Краснодар» в матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, сообщает Газета.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В самом начале игры гол забил форвард столичной команды Федор Смолов, на 33-й минуте матча он еще раз поразил ворота соперников. На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сумел забить мяч в ворота «железнодорожников».

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, у команды 11 очков. «Краснодар» располагается на девятой строчке с 6 баллами.

Следующую игру «Локомотив» проведет в рамках дерби со столичным «Динамо» 27 августа.