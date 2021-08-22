РИАМО - 22 авг. Видео возгорания, которое случилось в детском центре в ТЦ 4Daily Мытищ опубликовано на You-Tube канале News-Incidents.

На кадрах видеролика видно детскую горку, которую охватил огонь. Снимающий в это время спускается по лестнице.

Жители Мытищ также выкладывали в Сеть видео пожара. На кадрах пользователя yarea_42 в Instagram видны столбы черного дыма, поднимающиеся над зданием торгового центра.

Пожар в детском центре ТЦ Мытищ случился днем в воскресенье. Открытое горение уже потушили. Из торгового центра были эвакуированы 1,1 тыс. человек, из них 30 детей непосредственно с места пожара.

По факту возгорания прокуратура начала проверку.

Видео крупного пожара в ТЦ 4Daily в Мытищах>>