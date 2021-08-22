РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Четыре учителя из подмосковного Подольска вошли в топ-100 лучших педагогов Московской области 2021 года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Это учитель начальных классов лицея №1 Светлана Федюшкина, учитель математики лицея №23 Светлана Орлова, учитель биологии школы №34 Марина Краснова и учитель русского языка и литературы гимназии имени Подольских курсантов Наталья Борская.

В этом конкурсе участвуют самые достойные педагоги муниципалитета. При выборе кандидатов учитываются такие критерии, как успеваемость их учеников, в том числе показатели на ЕГЭ, количество призеров конкурсов и олимпиад, организация внеурочной деятельности. Некоторые участники не в первый раз становятся победителями. Например, Светлана Федюшкина и Светлана Орлова.

Педагоги получат денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности.