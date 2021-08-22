РИАМО - 22 авг. Из-за возгорания, которое произошло в детском центре в ТЦ 4Daily Мытищ, из здания эвакуировали 1,1 тыс. посетителей, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

При этом 30 детей были эвакуированы непосредственно из загоревшегося детского центра.

Пожар произошел днем в воскресенье. Открытое горение в ТЦ пожарные ликвидировали. В тушении участвуют 71 человек и 21 единица техники.

По факту пожара Мытищинская городская прокуратура организовала проверку.

Видео крупного пожара в ТЦ 4Daily в Мытищах>>