РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 авг. В Домодедове 17 сентября пройдет поисковая игра «Портал», сообщается на странице молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Участвовать может команда из трех человек. Возраст участников: 12-35 лет. Участники команды должны быть одеты в одной цветовой гамме, а также иметь один смартфон с доступом в интернет. Дополнительная информация рассылается за неделю до игры.

Подать заявку можно до 10 сентября на почту integral.dmd@mail.ru. Ознакомиться с положением игры и заявкой на участие можно под постом в группе МКЦ «Победа».

Мероприятие пройдет в 14:00 в парке «Городской лес».