РИАМО - 22 авг. Проверка организована по факту пожара, который произошел в торговом центре в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Пожар произошел днем в воскресенье в ТЦ 4Daily. Открытое горение уже ликвидировали.

В ходе проверки специалисты Мытищинской городской прокуратуры установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

В тушении огня в торговом центре принимали участие 71 человек и 21 единица техники.

Видео крупного пожара в ТЦ 4Daily в Мытищах>>