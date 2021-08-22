Возгорание произошло днем в воскресенье в здании на улице Мира в Мытищах.
В тушении огня в торговом центре принимают участие 71 человек и 21 единица техники.
|Температура
|+18˚C … +20˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
|Температура
|+21˚C … +23˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Возгорание произошло днем в воскресенье в здании на улице Мира в Мытищах.
В тушении огня в торговом центре принимают участие 71 человек и 21 единица техники.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии