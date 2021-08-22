РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят соблюдение правил дорожного движения скутеристами и мотоциклистами с 23 по 31 августа, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Профилактическая акция будет проведена для предупреждения и снижения аварийности с участием вело и мототранспорта, а также выявления, предупреждения и пресечения фактов управления несовершеннолетними мототранспортом на улично-дорожной сети.

Госавтоинспекция напоминает, что скутером разрешается управлять исключительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах.

Также водители мототранспорта должны соблюдать все требования безопасности - обязательно должен быть включен свет фар, движение возможно только по правой полосе, и с использованием средства личной безопасности – мотошлема и мотоэкипировки.