РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 авг. В домодедовском парке «Елочки» провели праздничную программу в честь Дня российского флага, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Для детей провели игровую программу, после чего на площадь под гимн Российской Федерации в исполнении домодедовского муниципального духового оркестра волонтеры парка внесли российский триколор.

Завершилось празднование ретро-танцами также под звуки оркестра.

День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа.