РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Подольские волонтеры и активисты раздадут около 3 тыс. ленточек с триколором в День государственного флага России, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела развития молодежного движения и социально значимых проектов комитета по делам молодежи администрации округа Наталья Касаткина.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента в 1994 году.​ Традиционно в этот день в Подольске проводятся различные праздничные и патриотические мероприятия. В частности, ежегодная акция по раздаче ленточек с триколором на общественных территориях округа.

«В текущем году активисты раздают ленточки с российским триколором на различных территориях округа. Всего планируется раздать около 3 тыс. таких ленточек. Получить их могут все желающие бесплатно», - сказала Касаткина.

Акция «Российский триколор» проходит для выражения национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.