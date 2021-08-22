РИАМО - 22 авг. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение в здании на улице Мира в Мытищах, в тушении огня принимают участие более 70 человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Информация о возгорании по адресу: Мытищи, улица Мира, 32/2, поступила в 16:16 в воскресенье. В 16:59 пожар локализовали, а в 17:01 ликвидировали открытое горение.

В тушении огня в торговом центре принимают участие 71 человек и 21 единица техники.

По данным открытых источников, по вышеуказанному адресу располагается торговый центр 4Daily.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 35 пожаров, в их тушении принимали участие 222 человека и 74 единицы техники.

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