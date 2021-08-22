РИАМО - 22 авг. Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века» прошел на площадках в столице и Подмосковье, сообщается на сайте мероприятия.

Праздничный концерт состоялся в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Танцы и песни двух народов представили театр-студия «Непоседы», танцевальный коллектив греческого культурного центра в Москве, театр народной музыки «Иван да Марья» и многие другие.

Приветственное слово Патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.

Патриарх напомнил, что мероприятие приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, а также к 20-летию прославления в лике святых адмирала Феодора Ушакова.

«Исторические судьбы наших народов тесно связаны. Так, святой Феодор Ушаков во главе эскадры Российского флота участвовал в освобождении Ионических островов от иностранной оккупации, а чуть позже русские воины помогали своим греческим братьям в борьбе за независимость», - говорится в приветственном слове патриарха.

В рамках «Марафона добрых дел» на фестивале наградили победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Дружба российского и греческого народов».

Также мероприятия в рамках фестиваля прошли на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот». Гости смогли увидеть выставки «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков» и «Наследие Корфу».