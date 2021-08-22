РИАМО - 22 авг. Возгорание произошло днем в воскресенье в здании на улице Мира в Мытищах, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в доме 32/2 по улице Мира поступило на пульт дежурного в 16:16. Дальнейшая информация уточняется.

По данным открытых источников, по этому адресу находится торговый центр 4Daily.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 35 пожаров, в их тушении принимали участие 222 человека и 74 единицы техники.

Видео крупного пожара в ТЦ 4Daily в Мытищах>>