РИАМО - 22 авг. В Москве бесплатные скейт-парки продолжат свою работу в этом году до тех пор, пока будет теплая погода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в столице организованы скейт-парки на 15 площадках «Московских сезонов».

«Ребята катаются там на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах. Нужна только регистрация», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в данных парках весь спортинвентарь можно взять напрокат.