РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Волонтеры Подольска пронесли 25-метровый триколор в парке Талалихина в честь Дня Государственного флага России в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Государственный флаг России впервые был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он заменил в качестве официального государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Традиционно в этот день в Подольске проводятся различные праздничные и патриотические мероприятия, в том числе и в парке Талалихина.

«Горожан ждет праздничная программа, посвященная Дню флага РФ. Так, волонтеры традиционно пронесли 25-метровый триколор от колеса обозрения по парку, затем акция сменилась концертом оркестра и солистов Подольской филармонии. Для гостей прозвучат классические произведения и песни советских авторов», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

Также для посетителей проводят различные мастер-классы, работают аттракционы, точки питания и многое другое.