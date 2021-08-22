РИАМО - 22 авг. Москва украшена российским триколором в честь Дня государственного флага. Вечером некоторые здания в центре города подсветят в бело-сине-красных цветах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Также город украшают плакаты и флаговые конструкции. А еще запущена трансляция тематических видеороликов на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и на Центральном телеграфе.

Вечером в воскресенье на нескольких зданиях на Новом Арбате и Тверской включится подсветка в цветах российского триколора.

22 августа отмечают День государственного флага России. В честь праздника на Поклонной горе был поднят флаг площадью 1 тыс. кв. м.

Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе в Москве>>