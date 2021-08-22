РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 авг. В подмосковных Котельниках на праздновании Дня российского флага велосипедисты проехались с триколором по улицам, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«Один из главных государственных праздников нашей страны - День российского флага. Каждый его цвет - это олицетворение эпох, силы, независимости, свободы, мужества. Традиционно мы отмечаем это событие праздничными мероприятиями. Несмотря на пасмурную погоду, на площади у ДК «Белая Дача» праздник удался. Наша молодежь с триколором проехала на велосипедах от микрорайона Силикат и финишировала у мемориала «Журавли», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что творческие коллективы и юные артисты подготовили для жителей культурную программу.

«Наша страна - великая история и выдающиеся люди! Еще раз всех с праздником», - заключил Жигалкин.

22 августа в России ежегодно отмечают День государственного флага России.