РИАМО - 22 авг. В воскресенье у стен Музея Победы на Поклонной горе в столице развернули российский флаг площадью более 1 тыс. кв. м. Акция приурочена ко Дню российского флага, сообщает пресс-служба музея.

«Ежегодно в День государственного флага мы разворачиваем флаг, привлекаем молодежь, привлекаем тех, кто будет продолжать традиции нашего государства, и тех, кто будет защищать наше государство именно под российским флагом», - рассказал заместитель директора музея Федор Смуглин.

Флаг хранится в фондах Музея Победы.

Также на Поклонной горе прошли праздничные флешмобы. Участники «Большой перемены» исполнили танец и подняли над собой большую фотографию с изображением Олимпийской сборной России и российского флага.

22 августа в России ежегодно отмечают День государственного флага.