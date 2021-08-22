РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 авг. Команда «Силикат» стала победителем Кубка городского округа по футболу в подмосковных Котельниках. Об этом сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Кубок прошел в воскресенье среди любителей на стадионе микрорайона Силикат. В нем приняли участие шесть команд: «Местные» из микрорайона Белая Дача, «Строитель» и «Силикат» из микрорайона Силикат, «Оранж Сити» из ЖК «Оранж Парк», университета «Дубна» (филиала Котельники) и администрации муниципалитета.



«Победителями турнира стала команда «Силикат», второе место заняли «Местные», третье - «Строитель». Также отметили лучшего вратаря, защитника, бомбардира и игрока Кубка. Спасибо всем за игру. На поле была интересная и бескомпромиссная борьба», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что осенью проведут открытое первенство по футболу.