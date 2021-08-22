РИАМО - 22 авг. Президент России Владимир Путин сообщил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, им нужно объяснять преимущества прививок, сообщает Газета.ru.

Глава российского государства отметил, что не нужно делать из вакцинации «кампанию навязывания». По его мнению, граждан нужно стимулировать.

«Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что людям нужно объяснять преимущества прививок.

В России проходит массовая вакцинация граждан от коронавируса. В некоторых регионах страны введена обязательная вакцинация для представителей отдельных профессий.

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