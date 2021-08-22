РИАМО - 22 авг. Президент России Владимир Путин заявил, что страна является безусловным лидером в мире в сфере боевой авиации, а отечественные самолеты – лучшими. Об этом сообщает kp.ru.

«Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации», - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что отечественные боевые самолеты «не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире».

«Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей», - уточнил глава государства.

Ранее президент предложил единоразово выплатить в среднем по 15 тыс. рублей всем военным.