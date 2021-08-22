РИАМО - 22 авг. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что государство должно делать прямые шаги поддержки своему населению. Он предложил выплатить в среднем по 15 тыс. рублей всем военным, сообщает Газета.ru.

«По отдельным категориям государство должно предпринимать прямые шаги поддержки. К таким категориям, безусловно относятся военнослужащие и приравненные к ним. Поэтому, думаю будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем — 15 тыс. руб. Это должно касаться всех военнослужащих», — отметил глава государства.

Также он предложил выплатить по 10 тыс. рублей в этом году всем пенсионерам.

Ранее российские семьи с детьми школьного возраста получили по 10 тыс. рублей в качестве единоразовой выплаты для того, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году.