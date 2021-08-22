РИАМО - 22 авг. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Минкультуры региона в Горках Ленинских проходит VII Международный фестиваль «Jazzoвые сезоны», на нем в субботу выступили мировые звезды джаза. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы сделали все, чтобы людям было удобно, чтобы они приезжали сюда на весь день. Шаттлы от метро «Домодедовская» ходят каждые полчаса - до половины 11-го вечера. Работает большое количество фуд-кортов, активностей», - отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она уточнила, что обсуждается проведение фестиваля в следующем году, в год 100-летия российского джаза, уже на 2 площадках.

«Хотим сделать ночную программу блюза и джаза, показывать кино, проводить школы молодых музыкантов, как на фестивале Чайковского», - пояснила Харламова.

В субботу в Горках Ленинских выступили Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, квинтет Ивана Акатова, вокальный ансамбль LRK Trio. Свой проект представила талантливая певица Светлана Жаворонкова.

Вечером на сцену вышли виртуозный пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов и хедлайнеры фестиваля - трио одного из лучших джазовых пианистов современности Альфредо Родригеса из Кубы, народный артист РФ Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

«Для меня очень важно, чтобы праздник мы делали не только для поклонников этой музыки, но и для тех, кто приезжают сюда в первый раз. Чтобы люди и хорошие музыкальные впечатления получили, и прекрасно провели время на природе. С музыкантами не сложно договориться, все хотят приезжать сюда, особенно зная наше гостеприимство», - подчеркнул худрук фестиваля Игорь Бутман.

Он добавил, что Московская область очень поддерживает проект. Фестиваль планируют развивать.

В воскресенье зрители снова увидят выступления Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, а также гения pedal-steel-гитары Рузвельта Колье из США, джаз-оркестра Георгия Гараняна, певиц Кристины Ковалевой и Fantine, групп QASCAD и Leonid&Friends.

«Здесь - праздник души, свобода общения. Музыка открывает мир другими красками. Игорь Михайлович Бутман - выдающийся музыкант, уважаемый по всему миру, развивает джаз. Музыканты ждут этого фестиваля, также как зрители», - отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.