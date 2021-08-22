РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет традиционную встречу с жителями в поселке Октябрьский 27 августа.

«В пятницу, 27 августа, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. В этот раз она пройдет в традиционном, очном, формате в школе №54», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Школа находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Школьная, д. 2. Встреча пройдет с соблюдением всех предписанных эпидемиологических норм.

«Обсудим подготовку к новому учебному году, а также ряд других наиболее актуальных тем. Начало в 18:00. Приглашаю всех желающих», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте главы и на странице «ВКонтакте». В комментариях можно задать свои вопросы.