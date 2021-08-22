РИАМО - 22 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи участникам начавшихся в Подмосковье Армейских международных игр.

«Армейские международные игры в «Алабине» начались. Удачи всем участникам!» - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

Армейские международные игры (АрМИ-2021) проходят с 22 августа по 4 сентября на полигоне «Алабино» и в парке «Патриот» в Подмосковье.

На полигоне «Алабино» в воскресенье начались соревнования «Танковый биатлон». В них примут участие 19 сборных разных стран.