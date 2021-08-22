РИАМО - 22 авг. В Серпухове в рамках 3-го фестиваля «Русская опера у стен монастыря» показали спектакль «Евгений Онегин» в исполнении артистов «Геликон-оперы», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

28 августа легендарную оперу Чайковского в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана можно будет увидеть возле Успенского собора в Дмитрове, а 29 августа - у Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Начало концертов в 18:00.

«Неважно, где живет человек - в столице или за МКАД. Главное, чтобы для него была доступна лучшая в мире музыка, литература и живопись. А если лучшая музыка звучит у стен древнего монастыря, она обретает не только неповторимую акустику, но и новые смыслы», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

По ее словам, фестиваль «Русская опера у стен монастыря» является уникальным проектом и для Московской области, и для России.

«Благодарю художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана и весь коллектив за многолетнюю дружбу и особенное отношение к нашему региону, за возможность показать нашим жителям лучшие образцы классического искусства», - добавила министр.

«Евгений Онегин» - знаковый спектакль для «Геликона». Главные роли в нем всегда играли молодые артисты, которые потом становились звездами. Постановка Дмитрия Бертмана с огромным успехом принята не только в России, но и во Франции, Испании, Австрии, Израиле и Польше.

«Для любого режиссера эта опера – квинтэссенция русской музыки и русского духа. Неудивительно, что в мире существует огромное количество постановок «Евгения Онегина». Я также не один раз ставил этот удивительный спектакль, во многих странах, и даже на разных континентах, но в этой музыке столько всего, что, пожалуй, хватит на тысячу версий!» – сказал Дмитрий Бертман.

Театр «Геликон-опера» – постоянный партнер фестиваля, который за время проведения посетили уже более 20 тыс. зрителей в Коломне, Дмитрове и Серпухове. Кроме «Евгения Онегина», они увидели и другие шедевры русских композиторов – «Бориса Годунова» Мусоргского, «Царскую невесту» Римского-Корсакова, «Алеко» Рахманинова, «Мазепу» Чайковского.

Вход на показы оперы свободный. Мероприятия проводятся с учетом требований Роспотребнадзора.