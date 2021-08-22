РИАМО - 22 авг. Родителям в Москве придется отдать свыше 22 тыс. рублей на сбор в школу для мальчика и более 27 тыс. рублей - для девочки. В эту сумму входит стандартный набор одежды и канцтоваров, сообщает «Вечерняя Москва».

В прошлом году, чтобы отправить ребенка в школу в Москве, нужно было потратить чуть более 21 тыс. рублей для мальчиков и свыше 26 тыс. рублей - для девочек.

Как рассказал президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, повышение стоимости школьных товаров произошло из-за нескольких факторов – роста цен на сырье, полуфабрикатов для всех готовых изделий, а также роста тарифов на перевозки.

Однако основной причиной является обесценивание российской национальной валюты на мировом рынке.

«А это вынуждает, точнее, изначально стимулирует повышать цены даже без учета баланса спроса и предложения», — заключил представитель отрасли.

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