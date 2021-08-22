РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 авг. В воскресенье в центральном парке культуры и отдыха Мытищ состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ. Для горожан было организовано много активностей, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На площади фонтанов прошла праздничная программа «Триколор РФ». В амфитеатре состоялся концерт военного оркестра - участника Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Также посетителям парка раздали ленточки с цветами флагами и бумажных голубей.

«К празднику День Российского флага я отношусь положительно. Это же наш флаг, и мы его любим, как и нашу страну. Я считаю, что этот праздник очень важный. Хотелось бы чтобы будущее нашей страны было светлым, безоблачным, прекрасным и счастливым», - отметила жительница муниципалитета Ольга Хохлова.

Также на мероприятии выступил Государственный оркестр «Гусляры России» Московской областной филармонии и состоялась детская развлекательная программа.

Вечером на ветеранской площадке будут организованы танцы и песни под баян.

Каждый год 22 августа в России отмечают День российского флага.