РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела кросс-марафон «Сильная Россия» для жителей Подольска ко Дню государственного флага России, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло в воскресенье по инициативе специалистов по работе с молодежью Дворца молодежи, тренеров-преподавателей, председателя молодежного парламента Владимира Дубинина и других.

Участники марафона отправились по маршруту от Дворца молодежи до оздоровительного центра «Родина», затем обратно до Дворца молодежи и затем до площади Ленина.

Юлия Гущина – российская легкоатлетка, спринтер. Специализируется на беге на 100, 200 и 400 метров.