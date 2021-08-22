РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Глава Подольска Николай Пестов вручил паспорта юным жителям округа в преддверии Дня государственного флага России.

«Уверен, что этот замечательный торжественный и, безусловно, ответственный день останется в их памяти надолго. От души пожелал молодым гражданам России всегда быть людьми современными и активными, профессионально подготовленными и востребованными, полезными обществу, чуткими к своим родным и близким. А для этого необходимы не только хорошее образование, но и самовоспитание, большая работа над собой», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что ребята только начинают свой самостоятельный жизненный путь. Он надеется на то, что они обязательно достигнут больших высот и впишут свои имена в историю Подольска и страны.

День государственного флага России отмечают каждый год 22 августа.