РИАМО - 22 авг. Президент России Владимир Путин в воскресенье стал участником церемонии поднятия российского флага, которая прошла на Поклонной горе в Москве, сообщает Газета.ru.

Также в церемонии участвовали участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» и активисты Российского движения школьников.

Еще учащиеся организовали и провели флешмоб в честь праздника государственного флага страны.

«Мне кажется, что каждому из нас нужно знать об этом дне. Мы одна большая страна, у нас разные традиции, танцы, религии и внешность, но нас объединяет один общий флаг, флаг Российской Федерации. Мы разные, но мы едины!», – рассказала финалист конкурса Ирина Некрасова.

Ежегодно День государственного флага отмечают в России 22 августа. Праздник установлен указом президента страны в 1994 году.