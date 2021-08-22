РИАМО - 22 авг. Президент России Владимир Путин предложил выплатить единоразово всем российским пенсионерам 10 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что выплата должна будет произведена в этом году.

По 10 тыс. получат все граждане пенсионного возраста в России, в том числе работающие и военные.

В августе российские семьи с детьми школьного возраста единоразово получили по 10 тыс. рублей. Эти деньги помогут россиянам собрать детей в школу.

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