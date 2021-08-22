РИАМО - 22 авг. Пожар ликвидировали в нежилом здании, расположенном в поселке Тучково городского округа Руза, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 5:17 воскресенья. В 7:13 удалось ликвидировать пожар на площади 1 тыс. кв. м. В 7:19 было ликвидировано открытое горение. В 12:10 - ликвидация последствий пожара.

Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 80 человек.