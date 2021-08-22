РИАМО - 22 авг. На площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском округе начал свою работу международный военно-технический форум «Армия-2021», в воскресенье проходит мероприятие для специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале форума.

Официальное открытие мероприятия запланировано провести 23 августа. Массовое посещения форума будет возможно с 26 по 28 августа.

На открытой площадке центра «Патриот» для гстей и участников пройдет специализированная экспозиция «Арктика», на ней покажут возможности образцов военной техники в зоне вечной мерзлоты.

Как отметили организаторы выставки, экспозицию оформят в виде элемента арктической станции на острове Земля Александры. Таким образом, она станет одним из уникальных мест форума.

Общая площадь выставочных экспозиций форума составит более 330 тыс. кв. м. На форуме запланировано провести первый этап конкурса «Танковый биатлон», а также показы современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Гостей форума «Армия-2021» обяжут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и носить защитные маски. Еще при входе всем посетителям будут измерять температуру тела.

Мероприятия VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино» в Московской области.