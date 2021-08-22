РИАМО - 22 авг. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что у столичного «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще есть время, чтобы вернуться на лидирующие позиции. Об этом сообщает Газета.ru.

ФК «Спартак» после пяти стартовых матчей занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 7 очков.

«Я думаю, что у команды еще есть время, чтобы исправить положение и вернуться на лидирующие позиции в турнирной таблице чемпионата России. Главное — начать выигрывать, «Спартаку» нужна победа в ближайшем матче», - сообщил Булыкин.

По его мнению, самым жестким методом для того, чтобы «встряхнуть» команду является смена тренера. Но он уточнил, что в такой ситуации нельзя что-то рекомендовать.