РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Жители Подольска смогут стать донорами крови с 25 по 31 августа в рамках акции «Подари жизнь», сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры движения «ДоброМир» совместно с Подольской станцией переливания крови запускают акцию «Подари жизнь» по массовому забору донорской крови. Стать донором смогут все желающие с 25 по 31 августа. Каждый сможет помочь нуждающимся жителям округа в спасении жизни.

Все участники акции получат памятные сувениры и сладкие подарочные наборы.

В пункте сдачи крови нужно находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Прием будет проходить с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 9. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (496) 754-59-81(станция переливания крови) и 8 (965) 444-51-51 («ДоброМир»).