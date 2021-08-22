РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей с Днем российского флага и пожелал им мира и благополучия, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в Люберцах и поселках округа проходят праздничные программы, посвященные Дню российского флага. Основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Россия - великая и сильная страна, и наш триколор олицетворяет это. Поздравляю всех с Днем российского флага. Пусть всегда будет мирное, чистое небо надо головой. Благополучия в ваши семьи», - сказал Ружицкий.

В парке проходит выставка Люберецкой художественной школы. Также можно нарисовать своими руками большую картину в технике спрей-пейнт. На главной сцене проходит праздничный концерт.

День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента страны в 1994 году..